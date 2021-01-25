Обнаженная дочь Добкина искупалась в розах

Дочь политика Михаила Добкина Алла, отдыхающая в теплых краях и радующая подписчиков эффектными фото (она «отметилась» в Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах) выложила в сеть новую фотографию — в ванне с лепестками роз.

«Миллион алых роз», — так прокомментировала Алла Добкина фотографию, размещенную в ее Instagram. Правда, на фото не отмечено, где именно оно было сделано. Вероятно, это все те же Мальдивы.

Ранее Алла Добкина порадовала фолловеров видео со своим впечатляющим выходом из моря — кадры с эффектом замедленной съемки размещены в Instagram Аллы Добкиной и отмечено эмодзи «торнадо» и «ракушка» из категории «путешествия». Ее тут же окрестили «дочкой Посейдона».

На другом фото она снялась на вечернем пляже на Мальдивах и сравнила себя с с героиней произведения Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери» Эсмеральдой.

Фото Аллы Добкиной из социальных сетей.

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