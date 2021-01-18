Засветившая интимные татуировки дочь Добкина решила не останавливаться

Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла, недавно «застветившая» часть татуировки в зоне бикини, несколько скрытую закрытым купальником, опубликовала свежее фото, на которой видно еще больше «татушек».

Фотографию, сделанную на Мальдивах, Алла Добкина выложила в Instagram. Она никак не комментировала фото, отметив ее лишь «морским» эмодзи — ракушкой, а также «сердечком».

Ранее Алла Добкина, отправившаяся отдыхать на Мальдивы после посещения Объединенных Арабских Эмиратах, предстала в образе «дочки Посейдона». Именно так один из подписчиков прокомментировал видео, на котором Алла выходила из моря. Атмосферы видеоклипу добавляли и темные тучи, зависшие над морской поверхностью.

А в Объединенных Арабских Эмиратах она останавливалась в шикарной гостинице Jumeirah Al Naseem в Дубае.

Фото Аллы Добкиной из социальных сетей.

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