«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Популярный певец Дан Балан (Dan Balan) опубликовал в Instagram фото с Тиной Кароль и поздравил артистку с днем рождения. Кароль 25 января исполнилось 36 лет.

Фанаты Балана и Кароль уверены, что у пары роман. Артисты впервые сошлись в 9 сезоне проекта «Голос країни». Дуэт получил продолжение в 10 сезоне шоу уже в 2020 году, его называют не иначе, как DanTina.

Напомним, Дан Балан записал клип «Дышат о любви» — на песню, которую исполнил со своей подопечной INDI. В комментарии певец дал понять, что посвящает песню второй годовщине их дуэта с Тиной Кароль.

Поклонники Балана хотят, чтобы их кумира вернули в шоу «Голос країни». Некоторые даже отказываются смотреть проект без Балана.

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