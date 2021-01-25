Настя Каменских показала одно из последних видео с отцом

У украинской певицы Насти Каменских умер отец. Алексею Иосифовичу Жмуру был 81 год.

Знаменитость поделилась с поклонниками трогательным видео, в котором отец говорит свои пожелания накануне 2021 года. Дочери отец пожелал быть любимой.

«Я любима пап… Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!», — так тепло Настя написала о родном человеке.

Алексей Жмур работал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки. В молодости он был капитаном сборной «Динамо» по волейболу.

В комментариях к посту актрисы многие начали выражать соболезнования и свою поддержку.

Напомним, недавно Настя Каменских вместе с мужем Алексеем Потапенко вернулась из отпуска на Мальдивских островах. Уже в Киеве певица продолжала публиковать «отпускные» фото и видео, радуя своих фанатов.

Фото Instagram/kamenskux

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