«Двойняшки»: Маша Ефросинина умилила снимками с мамой

Телеведущая Маша Ефросинина, публикующая пародии на коллег по цеху, трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

«Мамулик, спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой! С Днём рождения, моя самая прекрасная Людочка во Вселенной!», — написала благодарная дочь.

Подписчики Ефросининой отметили, что ее мама очень молодо и современно выглядит. На фото обе женщины смотрятся как сестры. Их назвали ухоженными двойняшками.

Напомним, недавно в сети показала свою маму российская супермодель Ирина Шейк. Фанаты манекенщицы также отметили красоту и молодость ее мамы.

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