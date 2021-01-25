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Шоу-бизнес

«Двойняшки»: Маша Ефросинина умилила снимками с мамой

13:49 25 января 2021
Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина, публикующая пародии на коллег по цеху, трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

«Мамулик, спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой! С Днём рождения, моя самая прекрасная Людочка во Вселенной!», — написала благодарная дочь.

Подписчики Ефросининой отметили, что ее мама очень молодо и современно выглядит. На фото обе женщины смотрятся как сестры. Их назвали ухоженными двойняшками.

Напомним, недавно в сети показала свою маму российская супермодель Ирина Шейк. Фанаты манекенщицы также отметили красоту и молодость ее мамы.

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