«Руку сломала?» Мирослава Карпович обеспокоила подписчика деталью на фото

Российская актриса Мирослава Карпович, из-за которой якобы распался брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, показала в Instagram фото на фоне окна.

Актриса в воздушном платье с распущенными волосами застыла в танце. При этом у нее забинтована рука.

«Вы не танцуете скосиглаз? Увы я все еще танцую и обязательно добавляю кекуоковый вывих или стилем озноб», — сообщила молодая женщина.

Подписчики назвали снимок восхитительным. Но забинтованная рука вызвала ряд вопросов.

Напомним, у Мирославы Карпович роман с актером Павлом Прилучным. Звезда «папиных дочек» не оставляет надежд еще больше завоевать сердце артиста. Для этого Карпович старается чаще проводить время с детьми Прилучного.

Фото Instagram/m1r0slava_karpovich

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