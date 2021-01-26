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Шоу-бизнес

Влад Яма «на пальцах» показал, как добраться из Киева в Майями

9:01 26 января 2021
Влад Яма с женой

Хореограф Влад Яма, вместе с женой и сыном отдыхающий в Майями, показал, как буквально за несколько секунд можно «перенестись» за тысячи километров и оказаться в США, разместив в соцсетях шутливое видео.

«Как мы здесь оказались? Вот так! И рука, если что, тоже с нами», — пишет Влад Яма в Instagram, комментируя видео.

На ролике показано, как его рука «прячет» в кулаке жену и ребенка, несет их в аэропорт, выносит уже из американского терминала и «выпускает на волю» уже в Америке.

Когда в Украине «трещали» крещенские морозы, Влад Яма трижды окунулся в «прорубь» — бассейн, расположенный на крыше здания в Майями.

Он с семьей побывал в гостях у отдыхающего на побережье Атлантического океана телеведущего Анатолия Анатолича (Анатолия Яцечко).

Фото со странички Влада Ямы в социальных сетях.

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