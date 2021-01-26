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Шоу-бизнес

Иван Дорн и Александр Гудков стали новыми ведущими «Орла и Решки»

17:21 26 января 2021
Иван Дорн и Александр Гудков

Украинский певец Иван Дорн и российский шоумен Александр Гудков стали новыми ведущими популярного проекта о путешествиях «Орел и Решка». В этом году шоу отмечает десятилетний юбилей. Его создатели приготовили для зрителей немало сюрпризов. Каждый выпуск обещают новую пару звездных ведущих.

Дорн признался, что очень рад окунуться в новый для него опыт.

«На „Решке“ я готов на все, я же экстремал по жизни. Рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в „Орла и Решку“, и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я тогда прошел тот кастинг, сейчас был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом», — рассказал артист.

Александр Гудков — известный в России шоумен, комик, автор клипов для звезд шоу-бизнеса. Он рассказал, что их сотрудничество с Дорном началось с конфликта.

«Мы с Иваном Дорном на проекте, как Дава с Бузовой: „поженились“, тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — пошутил Гудков.

В Украине проект «Орел и Решка» транслирует Новый канал. Ранее пресс-служба назвала одну из звездных пар ведущих — Позитив и Мишель Адраде. Певица побывала в Боливии и увиделась с отцом.

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