«Вы спите вместе?» Мишель Андраде смутилась своему же ответу на вопрос о Позитиве

Украинский продюсер Алексей Потапенко («Потап») записал новый подкаст со своими подопечными — «Позитивом» (Алексей Завгородний) и Мишель Андраде, которые стали новыми ведущими популярного тревел-шоу «Орел и Решка».

Так, он задал им провокационный вопрос, который невероятно смутил 24-летнюю Мишель. Она даже не сразу смогла найти ответ, однако потом все же нашлась.

«Спите ли вы вместе?», — спросил Потап.

«Нет, конечно нет», — смутилась Мишель.

Как известно, ранее «Позитиву» приписывали любовную связь с Надей Дорофеевой, которая являлась его партнершей по дуэту «Время и Стекло», однако с 2013 года Алексей женат на дизайнере Анне Андрийчук.

Что касается Мишель Андраде, то после горячих фото в Instagram фолловеры упрашивают ее стать новой героиней шоу «Холостячка».

Фото Instagram Нового канала



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