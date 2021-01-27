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Шоу-бизнес

«Лайки – это же не поцелуи»: Олег Винник высказался о недостатках карантина

14:01 27 января 2021
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, который стал героем шоу «Маска» и вошел в тренерский состав проекта «Голос», признался, что за время карантина очень соскучился по живому общению в поклонниками, аплодисментами и поцелуями.

По словам артиста, никое онлайн общение не может заменить реальное.

«Лайки — это же не поцелуи! Думаю, спроси любого артиста на планете, что для него важнее: отзывы в соцсетях или зрители на концертах, никто не выбрал бы виртуальный мир. Концерты — это же и есть наша жизнь! Поэтому я очень надеюсь, что в скором времени мы будем вместе петь, танцевать, обнимать друг друга и целовать, а не лайкать», — сказал Винник в интервью «Телескоп».

Также артист поделился впечатлениями от шоу «Голос» и признался, каким тренером будет для своих подопечных.

«Я требователен, склонен к рациональности, поддерживаю эксперименты, но не безбашенно, потому что в первую очередь думаю о слушателях. Мне есть что рассказать, исходя из опыта работы в Европе. Народный и академический вокал позволяет петь в разных жанрах, и я постараюсь по максимуму передать свои знания и навыки участникам, направить и помочь понять для чего артисты выходят на сцену. Для меня важно, что хочет показать человек своим голосом. Временами не о вокале нужно думать, а о том, как „спеть молча“ и быть услышанным. Чтобы голос не рассыпался, ему нужен характер, философия. Многие блуждают в поисках, копируя других музыкантов, и забывают о том, как на самом деле звучат их голоса», — поделился своим видением Олег Винник.

Как прошел первый выпуск шоу «Голос країни», все подробности, читайте здесь.

Ранее певец обрадовал своих «вовчиць», объявив первый концерт после карантина.

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