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Шоу-бизнес

Локдаун не продлят? Олег Винник взбудоражил фанатов «долгожданной новостью»

7:19 22 января 2021
Винник

Певец Олег Винник анонсировал свой концерт накануне 8 марта. Программу ′′Безумная любовь" артист покажет в Броварах под Киевом.

«Олег Винник не изменяет традиции и устраивает долгожданный концерт в честь весеннего праздника. …Самые яркие хиты артиста № 1, мощная энергетика, профессионализм и душевность — все это объединяет программу», — говорится на странице Винника в Facebook.

Зрителей предупредили, что концерт пройдет в безопасном формате по всем правилам карантина.

Фанаты певца обрадовались долгожданной встрече и забросали своего кумира уточняющими вопросами. Многие пишут, что с нетерпением ожидают тур Винника по Украине.

Напомним, новогодние праздники Винник провел за пределами Украины. Вернувшись, он сразу стал готовится к новому сезону шоу «Голос країни». А на Крещение певец решил набраться здоровья и окунулся с ледяную воду.

Фото viva.ua/

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