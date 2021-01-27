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Шоу-бизнес

Добрынин "поиздевался" над беременной Квитковой

17:42 27 января 2021
Добрынин

Бывший «холостяк» Никита Добрынин показал, как ведет себя его молодая супруга Даша Квиткова во время отдыха на Мальдивах.

Добрынин опубликовал ролик, в котором исполнял сразу две роли — свою и Даши.

«Стал своей женой на один день», — написал ведущий.

Как известно, в звездной семье ожидается пополнение. Настроение Даши меняется каждую секунду. Никите удалось с юмором передать все перепады и капризы своей любимой.

Видео подписчикам Добрынина понравилось. За сорок минут оно набрало уже более 45 тысяч лайков. Многие девушки узнали в ролике себя.

Напомним, ранее Добрынин признался, какие чувства испытал, после того, как узнал о беременности Даши и как пара ответственно относится к появлению на свет будущего малыша.

Фото Instagram/nikitadobrynin

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