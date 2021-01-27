Лесю Никитюк в "купальнике — огонь" сравнили с Синди Кроуфорд

Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников видео и фото с Мальдивских островов.

Свежий снимок Леси на фоне прекрасного пейзажа вызвал восторг у ее подписчиков. Никитюк в бежево-черном сплошном купальнике с распущенными волосами демонстрирует свою точеную фигуру и длинные ноги.

Девушку осыпали комплиментами. Ее сравнили с супермоделью 90-х Синди Кроуфорд, которая всегда демонстрировала свою прекрасную спортивную форму.

Напомним, ранее подписчики Никитюк остались недовольны ее постом о Мальдивах и «мивине».

Фото Instagram/lesia_nikituk

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