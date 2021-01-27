28.09 / 28.27 33.89 / 34.29
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лесю Никитюк в "купальнике — огонь" сравнили с Синди Кроуфорд

17:58 27 января 2021
Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников видео и фото с Мальдивских островов.

Свежий снимок Леси на фоне прекрасного пейзажа вызвал восторг у ее подписчиков. Никитюк в бежево-черном сплошном купальнике с распущенными волосами демонстрирует свою точеную фигуру и длинные ноги.

Девушку осыпали комплиментами. Ее сравнили с супермоделью 90-х Синди Кроуфорд, которая всегда демонстрировала свою прекрасную спортивную форму.

Напомним, ранее подписчики Никитюк остались недовольны ее постом о Мальдивах и «мивине».

Фото Instagram/lesia_nikituk

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Мишель и Алексей

«Вы спите вместе?» Мишель Андраде смутилась из-за своего же ответа на вопрос о Позитиве

Михаил Заливако

«Будет секс и не с одной»: новый «Холостяк» взбудоражил сеть

Виктор Павлик

«Попадал в больницу»: Виктор Павлик признался в проблемах с алкоголем

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер