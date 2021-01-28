«Холостяк» Заливако поделился мыслями о «наркотике»

Участник нового сезона «Холостяк» бизнесмен Михаил Заливако заинтриговал подписчиков философскими размышлениями. Мужчина написал текст, похоже, после длинного рабочего дня и привел цитату из фильма Гая Ричи «Револьвер».

Заливако согласен с утверждением, что в каждом человеке есть индивидуальность, тщеславие, стремление, желание, чтобы его считали лучшим. Это состояние зависимости от одобрения и признания общества сравнимое с состоянием наркомана.

«Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели, терпеть, когда нас донимает занудный босс, терпеть кровь, пот и слёзы. А всё потому, что нам хочется показать другим, какие мы на самом деле хорошие, красивые, щедрые, забавные и умные. «Можете меня бояться или почитать, только, пожалуйста, не считайте меня таким же, как все. Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания. Мы готовы на всё, лишь бы нас похлопали по плечу и подарили золотые часы или прокричали: «Гип-гип, — мать его так, — ура!». «Смотрите, какой умный мальчик — завоевал очередную медальку, а теперь натирает до блеска свой любимый кубок». Все это сводит нас с ума. Мы не более, чем обезьяны, нацепившие костюмы и страждущие признания других. Если бы мы это понимали, мы бы так не делали. Но кто-то специально скрывает от нас истину. Если бы у вас появился шанс начать всё сначала, вы бы непременно спросили себя: «Почему?», — цитирует Заливако слова из фильма.

Напомним, 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако — основатель и учредитель международной логистической компании. Мужчина утверждает, что пришел на проект «Холостяк» за искренней любовью.

Фото Instagram/kanyeeebear

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