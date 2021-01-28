Худеющая Джамала впечатлила фигурой в купальнике

Певица Джамала, объявившая войну лишним килограммам, впечатлила фигурой в купальнике. Пикантными фото артистка поделилась на своей странице в Instagram. На снимках звезда позирует в черном цельном купальнике в море. Пока Джамала не раскрывает, сколько ей удалось сбросить на диете. Но говорит, что уже ощущает изменения в теле.

Подписчики Джамалы засыпали ее комплиментами.

После рождения второго ребенка вес Джамалы достиг 69 кг. Певица решила серьезно заняться собой, придерживается диеты и занимается спортом. В сети артистка рассказывает о своем рационе. Бороться с лишними килограммами певица предпочла в Египте.

Ранее свою фигуру после третьих родов показала певица Alyоsha.

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