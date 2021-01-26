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Шоу-бизнес

Родившая третьего ребенка Alyosha сверкнула фигурой в купальнике

10:24 26 января 2021
Певица Alyosha

Певица Alyosha, ставшая мамой в третий раз, быстро пришла в форму после родов и сохранила стройную фигуру. Во время семейного отдыха, а Египте многодетная мама показала фигуру в купальнике, похваставшись плоским животом. Фото Alyosha опубликовала на своей странице в Instagram.

В после певица поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу карантина. Она считает, что важно путешествовать всей семьей, открывать детям мир и заряжаться этими позитивными эмоциями.

«Новые эмоции очень важны. Особенно для детей. Ощущение защищенности, забота, встречи с разными людьми, которые общаются на другом языке и не похожи на маму и папу. Это круто. И это настоящая перезагрузка для всей семьи», — написала Alyosha.

Кстати, отдых в Египте выбрала также Тоня Матвиенко с семьей. Джамала в отпуске борется с лишними килограммами.

А Леся Никитюк наслаждается отдыхом на Мальдивах.

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