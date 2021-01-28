Леся Никитюк в растянутых трусах обругала производителя

Телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает на Мальдивах и радует поклонников яркими фото и видео, раскритиковала купальник одного из брендов. В опубликованном Instagram-stories видео красотка отметила, что уже через четыре дня плавки растянулись так, что их можно надеть на слона.

«Посмотрите на эти трусы. Четыре дня, а им уже каюк. Это г***о собачье, или кошачье, я не знаю», — ругалась Никитюк.

Она также добавила, что к комплекту прилагается обтягивающая мини юбка. Леся предположила, что она нужна для того, чтобы скрыть растянутые трусы.

«Я поняла, вот зачем здесь юбка. Это когда г***о-трусы уже можно натягивать на слона, то значит можно надеть юбку, которая все это прикроет. Спасибо», — отметила Никитюк.

Ранее Леся опубликовала фото, на котором позирует в цельном купальнике на берегу океана. Поклонники засыпали звезду комплиментами и сравнили ее с Синди Кроуфорд.

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