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Шоу-бизнес

Лишившаяся отца Настя Каменских решилась выпустить особенное для него видео

14:58 28 января 2021
Настя Каменских с отцом

Настя Каменских, отец которой недавно умер на 82-м году жизни, рассказала, что он очень ждал премьеру клипа на песню «Почуття» — певица готовила ее ко Дню Влюбленных.

«Почуття» нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снималась мама", — пишет Настя Каменских в Instagram и публикует кадр со съемок.

Певица признается, что после того, как ее отца не стало, она хотела все отменить, однако поняла, что выпуск особенной для него песни — это лучший способ выразить всю любовь и благодарность папе.

После смерти отца, Алексея Иосифовича Жмура, которого не стало 25 января, певица старается больше уделять времени матери, морально поддерживая ее в тяжелый период.

Фото — скриншот.

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