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Шоу-бизнес

«Ох, сколько девичьих сердец будет разбито»: Мишина похвасталась сыном

10:21 29 января 2021
Ксения Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина показала восьмилетнего сына Платона, который может стать еще тем сердцеедом.

В сториз в Instagram она разместила несколько фотографий Платона и прокомментировала их так: «Ох сколько девичьих сердец будет разбито».

Ранее Ксения Мишина рассказала о своей любви к сыну, назвав его своим ангелом-хранителем. «Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества которые я получила в награду за путь материнства!» — рассказывала она. ⠀

Также актриса показывала, как они с сыном и Александром Эллертом отдыхали в Одессе. В социальных сетях она, в частности, выложила видео и показала, как Платон вместе с Эллертом резвились в бассейне и «релаксировали» в джакузи в номере.

Фото Ксении Мишиной из социальных сетей.

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