Невестка Оксаны Марченко похвасталась эротической фотосъемкой

Модель и Instagram-блогер Катерина Марченко, невестка телеведущей Оксаны Марченко, показала в сети несколько фотосессий, в том числе и эротическую.

Свои профессиональные работы она выложила в Instagram.

И немного эротики.

Ранее невестка Оксаны Марченко выложила в социальные сети фото в непринужденной обстановке — дома в пижаме. «Когда на улице серость и холод, так хочется скорее домой», — так прокомментировала атмосферную фотографию Катерина.

А еще она решилась на «постельную» фотосессию — на белом фоне одеяла с нарочито растрепанными волосами. Фотосессия получилась максимально сдержанной: единственная откровенная деталь, на которую решилась модель, это приспущенная с плеча бретелька бельевого комплекта.

Фото Катерины Марченко из социальных сетей.

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