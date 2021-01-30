Счастливые минуты: сын Валерии показал, как молодая жена кормит грудью дочь-малышку

Сын певицы-крымнашистки Валерии Арсений, похоже, испытал на себе все «прелести» отцовства. В соцсетях он сознается, что не успевает даже как следует выспаться: теперь его жизнь заполнена прогулками, кормлениями и убаюкиваниями маленькой дочери.

Так, в одну из бессонных ночей Арсений заснял на видео, как его молодая жена кормит дочь. Он снимал трогательный процесс взаимодействия матери и ребенка на видео. В какой-то момент молодой человек забылся и буквально на несколько секунд показал грудь Лианы, а затем отвел кадр в сторону.

«Добрых снов», — пожелал он своей аудитории в подписи к видео.

Внимательные поклонники предпочли сделать вид, что ничего не видели. К тому же, практически сразу внимание на себя переключило сладкое причмокивание ребенка — было очевидно, что девочка счастлива быть в объятиях мамы и папы.

Как писали «ФАКТЫ», 1 января сын Валерии стал папой — супруга Лиана подарила ему дочурку. 6 января женщину выписали из больницы, а уже на следующий день Арсений улетел на отдых в Сочи. Многие пользователи интернета раскритиковали его за это решение, отметив, что его жена сейчас больше всего нуждается в помощи.

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