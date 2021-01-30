28.02 / 28.21 33.78 / 34.20
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Счастливые минуты: сын Валерии показал, как молодая жена кормит грудью дочь-малышку

12:23 30 января 2021
Арсений Шульгин

Сын певицы-крымнашистки Валерии Арсений, похоже, испытал на себе все «прелести» отцовства. В соцсетях он сознается, что не успевает даже как следует выспаться: теперь его жизнь заполнена прогулками, кормлениями и убаюкиваниями маленькой дочери.

Так, в одну из бессонных ночей Арсений заснял на видео, как его молодая жена кормит дочь. Он снимал трогательный процесс взаимодействия матери и ребенка на видео. В какой-то момент молодой человек забылся и буквально на несколько секунд показал грудь Лианы, а затем отвел кадр в сторону.

«Добрых снов», — пожелал он своей аудитории в подписи к видео.

Внимательные поклонники предпочли сделать вид, что ничего не видели. К тому же, практически сразу внимание на себя переключило сладкое причмокивание ребенка — было очевидно, что девочка счастлива быть в объятиях мамы и папы.

Как писали «ФАКТЫ», 1 января сын Валерии стал папой — супруга Лиана подарила ему дочурку. 6 января женщину выписали из больницы, а уже на следующий день Арсений улетел на отдых в Сочи. Многие пользователи интернета раскритиковали его за это решение, отметив, что его жена сейчас больше всего нуждается в помощи.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишель Андраде

«А топика побольше размером не было?» Мишель Андраде впервые побывала на девичнике

Семейство Крутоголовых

"Мертвый месяц": руководитель перебирающегося на росТВ "Дизель шоу" рассказал, как провел январь

Ведущая после перелома

Скрюченная с тросточкой: Кудрявцева встретила Лазарева в необычном виде

Александр Усик

WBO обязывает Усика провести бой за временный чемпионский пояс: что известно

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер