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Шоу-бизнес

"Черный ангел": Лобода удивила поклонников чувственным женским образом

13:18 30 января 2021
Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода любит не только шантажировать продюсера, но и шокировать публику изменением своего образа. Так, после серии недавних «экстравагантных» снимков звезда опубликовала кадр с фотосессии для глянцевого журнала ELLE, и вызвала им восторженную реакцию аудитории.

На снимке в этот раз Света не пыталась изображать женщину-вамп или «плохую девчонку», а предстала в виде чувственной и роковой женщины в скромном белье черного цвета.

При этом стилисты не стали перегружать образ деталями, показав естественную красоту Светланы. На снимке певица с небрежной укладкой и макияжем в технике smoky-eyes томно смотрит в сторону, стягивая с себя объемную юбку.

«Не живи чьей-либо жизнью или идеей о том, что значит женственность. Женственность — это ты. Женственность — это все, что внутри тебя», — оставила звезда философскую подпись под фото.

Обрадованные «положительными» переменами поклонники осыпали Светлану комплиментами, назвав ее фигуру идеальной, а саму певицу — самой женственной артисткой.

«Мой черный ангел», «Женственнее Вас еще не встречала», «Самые красивые слова и фото — прелесть», «Сразу все встрепенулось», «Лободуся, вы самая красивая девушка», «Невероятная богиня», «Господи, вы такая красивая», «Просто бомбическая, женственная и красивая девушка», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее на вызывающее пляжное фото решилась даже мать Светланы, Наталья Лобода, отдохнувшая с дочкой в Объединенных Арабских Эмиратах.

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