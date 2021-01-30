Молодая мама Кети Топурия показала "знакомство" пятилетней дочери с младшим братиком

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия, которая недавно стала мамой во второй раз, решила познакомить дочку Оливию от первого брака с новым членом семьи — братиком Адамом.

В Stories Instagram Кети показала, как удачно подловила девочку, которая склонилась над колыбелькой с плюшевым зайцем в руках.

На ролике видно, как малышка любуется братиком и ухаживает за ним.

«Путютихи! А этого вот сюда», — сказала Оливия, положив игрушку в кроватку.

Мальчик дергает ручкой — очевидно, знакомство братика и сестрички прошло успешно. Певица с нежностью наблюдала за тем, как начинают ладить ее дети.

Как известно, Кети Топурии долго не везло в личной жизни: после развода с Львом Гейхманом она стала сама воспитывать дочку Оливию. В 2019 году певица повстречала дипломата Льва Деньгова. Между ними промелькнула искра. В итоге спустя год они поженились, а 21 января артистка родила сына Адама.

На днях Кети выписали их элитного роддома в Москве. Муж забрал ее вместе с ребенком и привез в особняк. Певица была восхищены букетами цветов, которыми заставили весь дом. Вскоре она похвасталась детской комнатой в кремовых тонах и кроваткой с балдахином. В ней теперь спит ее сын. Долго ждала пополнения в семье дочка артистки. Она гладила мамин живот, зная, что скоро будет не единственным ребенком в семье.

Кети планирует месяца через два снова начать работать. Будучи беременной, певица не сидела в декрете — она пела и снялась в клипе.

Фото Instagram/keti_one_official

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