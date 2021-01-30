Золотой браслет с застежкой бриллиантом: невестка Валерии похвасталась подарками в честь рождения дочери

Похоже, появление на Новый год внучки стало главным подарком для певицы-крымнашистки Валерии. Она не чает в девочке души и с удовольствием наряжает ее, а также с умилением наблюдает за тем, как Селин спит или играет.

Не обошлось и без подарков, которые малышка, а также ее папа и мама, получают до сих пор.

Накануне Лиана в Stories Instagram похвасталась обновками. Она распаковала коробку, в которой был розовый концерт с теплыми пожеланиями, а также украшение — золотая цепочка с бриллиантом и гравировкой, где написано имя Селин и дата ее рождения.



«Арсений и Лиана, поздравляем вас с рождением малышки Селин. Желаем вам долгой и счастливой жизни», — прочитала молодая женщина надпись-пожелание к письму.



И затем продолжила перечислять полученное: браслет с красивой застежкой, бриллиантиком. А также некая красивая вещь, которую девушка не захотела даже называть — вероятно, из-за ее дороговизны.

Тем не менее, она отметила, что «вещица» очень красивая, и носить ее Лиана будет с удовольствием.

Не остался обделенным и 22-летний папа Селин Арсений Шульгин. Он уже может себе позволить себе снимать офис в «Москва-Сити» и ездить на Maybach, который стоит 10 миллионов рублей (около 3,7 млн гривен). Хотя, возможно, юноша и сам заработал эту сумму благодаря собственному уму и усердию, что в жизни встречается не очень часто.

Арсений сознается, что не успевает даже как следует выспаться. С появлением дочери его жизнь заполнена прогулками, кормлениями и убаюкиваниями Селин.

Фото instagram.com/lianashulginaa/









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