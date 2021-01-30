28.04 / 28.21 33.79 / 34.19
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Золотой браслет с застежкой бриллиантом: невестка Валерии похвасталась подарками в честь рождения дочери

21:55 30 января 2021
Лиана Шульгина

Похоже, появление на Новый год внучки стало главным подарком для певицы-крымнашистки Валерии. Она не чает в девочке души и с удовольствием наряжает ее, а также с умилением наблюдает за тем, как Селин спит или играет.

Не обошлось и без подарков, которые малышка, а также ее папа и мама, получают до сих пор.

Накануне Лиана в Stories Instagram похвасталась обновками. Она распаковала коробку, в которой был розовый концерт с теплыми пожеланиями, а также украшение — золотая цепочка с бриллиантом и гравировкой, где написано имя Селин и дата ее рождения.

«Арсений и Лиана, поздравляем вас с рождением малышки Селин. Желаем вам долгой и счастливой жизни», — прочитала молодая женщина надпись-пожелание к письму.


И затем продолжила перечислять полученное: браслет с красивой застежкой, бриллиантиком. А также некая красивая вещь, которую девушка не захотела даже называть — вероятно, из-за ее дороговизны.

Тем не менее, она отметила, что «вещица» очень красивая, и носить ее Лиана будет с удовольствием.

Не остался обделенным и 22-летний папа Селин Арсений Шульгин. Он уже может себе позволить себе снимать офис в «Москва-Сити» и ездить на Maybach, который стоит 10 миллионов рублей (около 3,7 млн гривен). Хотя, возможно, юноша и сам заработал эту сумму благодаря собственному уму и усердию, что в жизни встречается не очень часто.

Арсений сознается, что не успевает даже как следует выспаться. С появлением дочери его жизнь заполнена прогулками, кормлениями и убаюкиваниями Селин.

Фото instagram.com/lianashulginaa/




190

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Семейство Крутоголовых

"Мертвый месяц": руководитель перебирающегося на росТВ "Дизель шоу" рассказал, как провел январь

Ирина Билык и Юрий Никитин

Не Дикусар и не Коляденко: Билык призналась в чувствах к одному из бывших мужей

Игорь Кондратюк

Будут "кушать дерьмо ложками": Кондратюк раскритиковал "Квартал 95" и "Дизель Шоу"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер