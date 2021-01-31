«Настя, не нарывайся!»: самые яркие моменты второго эфира «Маски»

Состоялся второй эфир популярного детектив-шоу канала «Украина» «Маска». Напомним, он был перенесен на неделю из-за дня траура в связи с пожаром в частном доме престарелых.

Накануне эфира, продюсеры «Маски» раскрыли имя пятого судьи проекта, скрывавшегося под маской Буйвола. Им стал популярный певец Олег Винник. Он присоединился к судейской четверке: Андрею Данилко, Ольге Поляковой, Дзидзьо и Насте Каменских.

В новом эпизоде зрелищного шоу состоялось знакомство со второй восьмеркой талантливых участников, которые скрываются под яркими костюмами.

- Пять звезд в стране, и они все тут! — воскликнула Полякова, открывая эфир.

Ведущий проекта — Владимир Остапчук появился в образе супермена.

Открыл эфир Буряк, и Ольга Полякова тут же воскликнула: «Это Зибров!» Судьи решили, что это может быть Валерий Харчишин или Петр Черный.

- Меня сложно не заметить из-за роста, — рассказывал о себе Буряк, сверкая золотым зубом. — У моего родного города аж семь дат основания.

- Это Виталий Козловский, — решил Олег Винник.

На сцене «Маски» Буряк спел зажигательную «Ой, смерека». Судьи аплодировали стоя!

- Это спортсмен Александр Усик, — сказала Полякова.

- Члены жюри дурачатся и мне мешают слушать, — возмутился Андрей Данилко. — Надо запретить подпевать. И Оля еще поднимает юбку!

- Когда я поднимаю юбку перед мужчинами, им это помогает, — не смутилась Полякова.

Следующей участницей оказалась Бабка.

- Это Ваня Дорн, — неожиданно решила Полякова.

- Нет, это женщина, — сказал Данилко. — Или я буду есть свою шапку.

- Я, Бабка, не советую конкурентам недооценивать меня или насмехаться. Хотя я и насекомое, но в то же время — хищник! А, учитывая мой нестандартный размер, легко могу съесть любого на обед, однако это только когда голодная, а так я не кровожадная, а даже игривая. Бабки от природы непоседливые и не останавливаются на одном месте. Вот я, например, с детства не могу выбрать одно дело для себя. А ещё мне хорошо известна команда «мотор», от которой у меня возникают приятные и волнующие воспоминания — магия съемочной площадки и совсем другое имя, которым меня называли, — заинтриговала Бабка.

Бабка исполнила мега-хит «I wanna be loved by you» легендарной Мэрилин Монро.

- Ирма Витовская! — воскликнула Полякова.

- Наша Бабка — стильная и сексуальная, именно этого я и хотела добиться! — рассказала «ФАКТАМ» художница по костюмам Леся Патока. — Ее бандаж, кожу рептилии и все материалы мы заказывали за рубежом. А дальше была магия — шлем мы отливали самостоятельно, собственноручно выкладывали каждый камешек. Также у нее необычайные ногти, которые в длину достигают 30 сантиметров! И это не последняя интересная цифра — если мерить костюм от платформы по усики, рост нашей героини достигает 2,1 метров!

Следующей свои таланты показала яркая Крапанка.

- Костюм просто бомба! — сказал Андрей Данилко.

- Это моя крестная Алла Кудлай, — решила Настя Каменских.

- Лучше всего я умею готовить любовь, — рассказала о себе Крапанка. — Я думаю вы угадаете вашу Надежду.

Крапанка исполнила хит Андрея Данилко «Я иду такая вся», заставив танцевать судей.

- Я словно на корпоративе, — признался Данилко.

Героем нового эпизода стал сильный Носорог. Перед его чарами не устояла Королева ночи Оля Полякова, маска на своих мужественных руках носил ее по сцене.

- У меня 68 килограммчиков счастья, а он так меня поднимает! — восторженно отметила Оля Полякова.

- Привет, прекрасная половина человечества! Я здесь только ради вас, — начал свой рассказ Носорог. — Наконец у нас появилась возможность познакомиться, узнать друг друга лучше и, возможно, влюбиться. Я уверен, что среди вас, красавицы, есть именно та, кто украдет мое сердце и завладеет всеми моими мыслями. Красотки, мужчина ваших желаний уже здесь. Я — сила, я — мужество, я — Носорог!

- Это Иракли Макацария! — решила Оля Полякова.

Носорог поразил проникновенным исполнением легендарной песни «Canción del mariachi», которую пели Антонио Бандерас и группа Los Lobos.

- Это не певец, — решил Данилко. — Или телеведущий, или спортсмен.

- Леша мне не разрешает даже смотреть на таких мужчин, — призналась Каменских.

- С одной из девушек у меня был близкий контакт, — неожиданно заявил Носорог. — Но я сдержался.

- Это Михаил Кукуюк! — узнала маску Оля Полякова.

- В Носорога я заложила идею рейсайкла, — сказала о костюме звезды Леся Патока. — Очень горжусь тем, что руководство канала дало возможность донести этот мировой тренд о переработке вторсырья. Легенда нашего Носорога такова: он боевой, прошел много боев, на нем не осталось живого места, поэтому он прикрыл свое тело латами. Мы использовали кроссовки, мотокуртки, кожаные штаны и прочее — разрезали на кусочки и собирали заново.

Первое голосование отправило в «зону риска» Крапанку.

Свои таланты показал таинственный Мольфар.

- У него висит рог лося, — заметила Настя.

- А глаза похожи на Потапа, — сказал Винник.

- Это Богдан Бенюк, — неожиданно решила Полякова.

- Когда я появляюсь, могут быть всякие чудеса, — рассказал о себе Мольфар.

- Он говорит, как Олег Ляшко, — заметила Оля Полякова.

Мольфар исполнил хит Аллы Пугачевой «Так же как все».

- Один из вас присутствовал на моем обряде, — подсказал судьям Мольфар.

Следующим участников оказался Циклоп.

- Это девочка, — предположил Андрей Данилко.

- Несмотря на возраст, я достаточно известна, — сказал Циклоп. — Говорят, что я ростом не вышла, но я была стройнее многих! И я еще очень круто пою!

Циклоп исполнила хит «Свята».

- Мне кажется, это будет самый сложный для нас персонаж, — решила Настя Каменских.

На сцену вышла Пава.

- Ноги мужские, — сразу решила Полякова. — Это Андрей Кравчук.

- Я — Пава, — сказала маска. — И одежда у меня шикарная. Я — младшая из участников, никто не видит во мне конкурентку — а зря. Сама я — редкая птица, меня даже занесли в Красную книгу. Скромность — это кротчайший путь к забытью.

Пава исполнила популярную «Джими, джими».

- Камалия? — сомневался Дзидзьо.

- Этого не может быть! — ответила Полякова.

Завершал второй эфир Черный Лев.

- Филипп, ты приехал к нам! — воскликнула Настя Каменских. — Рады тебя видеть.

- Ой, Настя, не нарывайся, — предупредила Полякова. — Это Антон Савлепов.

- Я знаю, как рождается легенда, — рассказал о себе Лев. — Я мог бы быть на вашем месте.

- Это Дмитрий Шуров, — решила Настя Каменских.

Лев спел лирическую «Варто чи ні». Судьи тут же решили, что это сам Пономарев.

- Это молодой парень! — воскликнула Полякова.

- Так стоит только Пономарев, — заметил Дзидзьо.

- Кто-то очень похоже поет на Сашу, — сказал Данилко.

- Я тоже могу, как Бритни Спирс, — заявила Настя.

- А я, как свинья, — с этими словами Дзидзьо захрюкал.

Костюм Льва — символа популярного формата The Masked Singer, в украинской версии шоу был утвержден последним.

- Мы изучили все маски, которые были представлены во всех странах, и поняли, что был и белый лев, и золотой, и военизированный… мы же хотели предложить свою оригинальную интерпретацию этого костюма, — рассказала Леся Патока. — И вот моя команда вспомнила, что существует легенда про черного льва. Но на самом деле, это миф такой же, как о единорогах — все о них слышали, но никто не видел. Героя выглядит очень эффектно, мы добивались этого невероятно долго, все материалы были заказаны в странах Восточной Азии. Только на создание гривы понадобилось более 80 париков и шиньонов разных оттенков черного.

Голосование зрителей и судей отправило в «зону риска» Мольфара.

- Я за Крапанку, — сказал Данилко.

Остальные судьи отдали свои голоса Мольфару. Зрители в зале проголосовали за того, кто должен снять маску — ей оказалась Крапанка.

Олег Винник предположил, что под маской скрывается Надя Матвеева. А Настя Каменских — Алла Кудлай.

Но под маской оказалась режиссер Оксана Байрак.

Напомним, певец Олег Винник, занявший место судьи проекта, рассказал, как готовился к выступлению под маской Буйвола.

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