Никто не может понять причину: Алла Пугачева почему-то проигнорировала похороны звездного стилиста Шевчука

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева проигнорировала похороны своего звездного стилиста Александра Шевчука и даже не прислала на церемонию прощания цветы.

Об этом рассказали в передаче «Ты не поверишь!» на одном из российских телеканалов. Авторы сюжета отметили, что никто в российском шоу-бизнесе не может понять причину поступка певицы, ведь Примадонна всегда дружила с Шевчуком.

В то же время, другие звезды эстрады на траурной церемонии появились. В частности, отдать дань мастеру пришел музыкант Александр Буйнов. Была певица и телеведущая Ольга Орлова.

Прохор Шаляпин высказал мнение, что звезды никогда не были благодарны Саше, хотя многим из них он помогал бесплатно и делал скидки.

Как известно, Шевчук умер при странных обстоятельствах. По одной из версий, у него открылось кровотечение, а затем случился разрыв внутренних органов.

Организацией прощания с Александром Шевчуком занималась компания Лаймы Вайкуле, в которой стилист работал арт-директором. Вайкуле также взяла на себя все финансовые расходы.

Родственники стилиста решили его тело кремировать, а урну с прахом захоронить на родине — в Умани.

Фото aprilclub.net/

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