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Шоу-бизнес

Дуэйн Джонсон спел вместе с мамой на могиле бабушки и дедушки, растрогав фанатов

11:36 1 февраля 2021
Дуэйн Джонсон с матерью

Самый высокооплачиваемый в мире актер, бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, которого ранее раскритиковали за чересчур интимное фото с дочкой, растрогал фанатов, поделившись в Instagram видео, в котором он поет вместе со своей мамой Атой Джонсон (урожденной Майвиа) на могиле своих бабушки и дедушки, похороненных на Гавайях. Семья матери кинозвезды имеет полинезийское происхождение.

Ата играет на укелеле, и они вместе поют одну из любимых песен своих покойных родных. Дуэйн признался, что на каком-то этапе забыл слова и сбился с мелодии — так, что мог «разбудить и мертвых», но благодаря матери сумел допеть до конца.

«Прошло много лет с тех пор, как мы смогли приехать сюда вместе, чтобы посетить могилу моих бабушек и дедушек на Гавайях. Мы сидим, разговариваем, вспоминаем, плачем, смеемся, чувствуем их ману, разговариваем с их духами, еще немного смеемся, затем поем им …», — написал Дуэйн.

«Мы очень скучаем по ним, и мое сердце так полно благодарности за возможность провести этот момент с моей мамой, бабушкой и дедушкой, потому что мы все время так заняты, и жизнь движется быстро, а такие моменты случаются нечасто. Я знаю, что вы, ребята, понимаете, о чем я говорю, и чувствуете то же самое», — признался актер.

И добавил: «Когда мы уходили, мама сказала мне: «Хотел бы я, чтобы они знали, как я счастлива… Думаю, они знают, мама».

«Это так прекрасно», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что песня из мультфильма «Моана» в исполнении Дуэйна Джонсона получила четыре платиновых сертификата.

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