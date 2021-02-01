Вся квартира в крови: стали известны детали смерти Александра Шаляпина

Стали известны детали самоубийства российского комика Александра Шаляпина. Он порезал себе вены в своей квартире. Подробности трагедии рассказала супруга шоумена в программе «Звезды сошлись».

По словам Анастасии, в тот роковой день она была на даче, а вернувшись застала мужа в луже крови. Сначала она даже подумала, что так Александр устроил ей очередной розыгрыш.

«Он очень любил пранки, меня разыгрывал постоянно, это было одно из самых его любимых занятий. Ему нравилось меня пугать, чтобы я визжала, — моя эмоциональность его смешила», — рассказала Анастасия.

Обнаружив, что муж не подает признаков жизни, она в шоке позвала соседа, а тот уже вызвал скорую. Медики не смогли помочь Александру, они констатировали смерть.

Анастасия считает, что муж, вероятно, в последний момент одумался и пытался спастись. Он метался по квартире, оставляя следы крови в ванной, туалете, коридоре, кухне и комнате. Пятна до сих пор остались на диване и стенах, многие вещи также оказались испачканы.

«Я смотрю на плитку и не вижу ее чистой. Вижу ее такой, как видела тогда. И это никогда не пройдет. Больше не смогу жить в этом доме», — рассказала Анастасия.

Напомним, о смерти 41-летнего комика Александра Шаляпина стало известно 25 января. Мужчина страдал от алкоголизма, часто был в депрессии. На похоронах коллега покойного Руслан Белый рассмешил собравшихся.

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