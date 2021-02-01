Больше не секрет: Юлия Санина призналась, что ее связывает с Никитой Алексеевым

Стала известна еще одна звездная пара юбилейного выпуска тревел-шоу «Орел и Решка». К звездным участникам присоединились солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и Никита Алексеев (Alekseev).

Певица рассекретила напарника в Instagram и показала страну, где они вместе побывали.

«Больше не секрет! Куда летала, почему без мужа? В юбилейном сезоне @orelireshka_official вы увидите вот эту парочку. Мы с @alekseev_officiel открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой?», — написала Санина.

Поклонники в комментариях предполагают, что это может быть Медельин в Колумбии.

«Я являюсь поклонницей „Орла и Решки“ много лет, знаю многих ведущих — мы дружим. Эта передача уже стала для меня родной! Когда хочу поехать в новый город, первым делом смотрю выпуск программы, чтобы узнать какие-то нюансы и цены. Так что первое, что я спросила, когда меня пригласили на съемки: „Это на сезон или разовая акция?“. Если бы пригласили на весь сезон, я бы согласилась, хотя это и колоссальный труд», — прокомментировала свое участие в шоу Санина.

Напомним, в десятом сезоне «Орла и Решки» будет десять пар звездных ведущих. В каждом выпуске — новые лица.

Ранее стало известно, что ведущими шоу стали Мишель Андраде и Позитив, а также Иван Дорн и Александр Гудков.

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