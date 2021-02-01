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Шоу-бизнес

Эллерт похвастался "бандитской" прической и обратил внимание на свою седину

15:59 1 февраля 2021
Александр Эллерт

Осваивающий новую роль отца, победитель ТВ-шоу «Холостячка» Александр Эллерт продолжил свое преображение. На сей раз оно коснулось внешнего облика 22-летнего сценариста — он поменял стрижку.

«Делал себе новую стрижку. Как у «Космоса» в «Бригаде», — прокомментировал он кадры, выложенные в «сториз» Instagram-страницы.

Второй короткий ролик он посвятил особенностям вождения автомобиля с новой прической. Так, Александр пошутил, что ради укладки ему пришлось снять лобовое стекло.

«Я специально снял лобовое стекло с машины. Езжу, чтобы ветром укладка вот так целый день держалась», — объяснил он, как работает ноу-хау.

Также он признал, что теперь особенно заметной стала его ранняя седина.

Справочно: «Космос» в сериале «Бригада» — занимающийся рэкетом сын профессора Космос Холмогоров (Кос), роль которого сыграл актер Дмитрий Дюжев.

Напомним, ранее Эллерт похвалился хорошими отношениями с Платоном, попутно намекнув Ксении Мишиной, что им не помешает «еще один», имея в виду их совместного ребенка.

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