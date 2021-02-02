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Шоу-бизнес

Жена Павлика собралась сыграть свадьбу

9:53 2 февраля 2021
Жена Павлика собралась сыграть свадьбу

Молодая супруга 50-летнего украинского певца Виктора Павлика Катерина Репяхова не оставила мечты о пышном свадебном торжестве. Об этом она написала в «сториз» Instagram, отвечая на вопрос фолловера.

Согласно ее признанию, она надеется вновь надеть подвенечное платье уже в 2021 году, после рождения своего первенца.

Напомним, Виктор Павлик и Катерина Павлик (Репяхова) стали мужем и женой 29 мая 2020 года. Но до свадьбы дело не дошло из-за пандемии коронавируса. Второй раз дату назначили на 18 августа, но, к несчастью, 7 августа умер 21-летний сын певца Павлик.

В настоящее время пара сосредоточилась на подготовке к рождению совместного ребенка — Катерина увлеклась плаванием и воодушевила своим примером супруга.

Для малыша (а по прогнозам, должен родиться мальчик) уже придумали имя — Михаил.

Фото Instagram Катерины Павлик

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