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Шоу-бизнес

Вернувшаяся с Мальдив Леся Никитюк обнаружила в мойке «проросший сюрприз»

10:13 2 февраля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, отдыхавшая на Мальдивах, с удивлением обнаружила дома в стакане сюрприз — семена, которые проросли и «заколосились».

В сториз в Instagram она выложила видео немаленького растения, признавшись, что оставляла в мойке немытый стакан после пудинга из манго и чиа. «Буду собирать урожай», — шутит телеведущая.

Во время отдыха в теплых краях Леся Никитюк периодически подтрунивала над приятелями, интересуясь погодой в холодном Киеве. Телеведущая рассказала, что в отпуске она занималась распевкой на берегу моря и учила местных жителей говорить по-украински. Благодаря ее настойчивости персонал выучил самые ходовые украинские фразы, а в ресторане появилось меню на украинском.

Также она повеселила подписчиков «отфотошопленным» фото в купальнике, представ перед фолловерами с аппетитными формами Ким Кардашьян. Телеведущая пошутила по поводу отца актрисы и модели, служившего «в секретной части под Хмельницким», и поинтересовалась, не пора ли ей звонить в «Жди меня».

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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