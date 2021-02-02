Родила за миллион: Мария Максакова шокировала подробностями о звездной матери

Российская оперная певица Мария Максакова, впервые за долгое время посетившая Россию, шокировала подробностями о звездной матери — актрисе Людмиле Максаковой, которая отказалась от нее и не поддержала дочь даже тогда, когда она хоронила мужа Дениса Вороненкова.

Недавно Мария отправилась в Москву, где борется в суде за отобранную у нее квартиру. Также Мария успела снять клип на Красной площади и дала откровенное интервью Дмитрию Корчевникову. Кстати, ему запрещен въезд в Украину.

Мария призналась, что специально создала шумиху вокруг своего приезда в Москву и сделала его максимально публичным, поскольку опасается за свою жизнь. Прямо с трапа самолета певица с шикарным букетом роз отправилась в Вахтанговский театр на творческий вечер знаменитой матери — Людмилы Максаковой. Они не общались почти четыре года, вылили друг на друга немало грязи. Но Мария решила сделать первый шаг.

После окончания спектакля Мария вышла на сцену с букетом, но мать не проронила ни слова и не приняла цветы. Дочь просто положила их к ногам звездной родительницы. Не случилось душевного разговора и в гримерке.



*Людмила Максакова с дочерью

Но больше всего Мария переживает о том, что не может встретится со своей 12-летней дочерью Люсей.

«Очень хочу увидеть Люсю, более того, уверена, что она думает точно так же. Но вы же понимаете, 12-летний ребенок не может сопротивляться огромной семье. У меня есть вариант обратиться в органы опеки. Я не знаю, как с ними быть… Есть у них еще одна подпевала — это бывшая жена моего брата Максима. Вот она, человек ничего не закончивший и нигде не работавший, под соусом этой пропаганды решила вести со мной какие-то непонятные сражения в Интернете. В какой-то момент она собирает моих детей, а потом говорит, что они обсудили меня и решили, что я ку-ку…» — рассказала 43-летняя певица в передаче «Судьба человека».

Мария подчеркнула, что у нее были сложные отношения с матерью с самого детства. Более того, Людмила Максакова якобы не хотела ее рожать, и хотела сделать аборт.

«Мама записалась на аборт, не хотела рожать, потому что ей очень тяжело достался старший сын Максим. У нее были сложные отношения с художником Львом Збарским… С маленьким ребенком она привезла новорожденного ребенка в мастерскую, где были постоянные гулянки. Через два месяца она вернулась к своей маме, в Брюсов переулок… Былоочень тяжело — пеленки, молочная кухня, финансовые проблемы», — рассказала Мария.

Она поделилась, что родилась благодаря отцу Петеру Игенбергсу, который был категорически против аборта. По словам Марии, он обзвонил клиники и заявил, что не дает согласия. А с Людмилой они подписали контракт на 1 млн марок, что тогда составляло примерно 700 тысяч долларов. По договору после рождения ребенка его воспитывала няня. До шести лет Мария жила на даче.

«Когда у папы случился роман, у него еще есть сын Эрик, я была жестко на маминой стороне. Во время нашего разговора он показал мне этот контракт, и сказал, что я много говорю», — шокировала признанием Максакова.

Больше подробностей она рассказала в своей книге, которую презентовала в студии.

Стоит отметить, что после выхода программы в сети появилась волна гневных комментарием. Земляки называют Марию предательницей, не могут простить ее выбора и смелости высказываний.

Напомним, экс-депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис Вороненков покинули Россию в декабре 2016 года и переехали в Киев. В марте 2017 года Вороненкова убили в центре Киева. Максакова осталась жить в Украине. Она воспитывает сына от покойного мужа.

Мария называет Украину своим домом. Она выучила украинский язык, занимается преподавательской деятельностью.

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