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Шоу-бизнес

С летевшим на операцию в Вену Бабкиным произошел инцидент в самолете

12:03 2 февраля 2021
Сергей и Снежана Бабкины

Путешествие Сергея и Снежаны Бабкиных в Вену (в Австрии певцу должны сделать офтальмологическую операцию) ознаменовалось неприятным инцидентом — Снежану случайно облили чаем, который заказал у стюардессы ее супруг.

Виновницей оказалась девочка — соседка пары по салону.

Рассказ о случившемся Снежана опубликовала в «сториз» Instagram. По ее словам, она в этот момент читала книгу и теперь решила выписать фразу, на которой на нее полилась горячая жидкость.

Теперь любимый свитер женщины «красуется» с коричневым пятном, которое пока не удалось вывести, так как в гостинице не оказалось химчистки.

У Сергея же после полета на утро обнаружился шрам над бровью.

Напомним, ранее Снежана показала, как пытается бороться с привязанностью мужа к гаджетам.

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