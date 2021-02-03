«Многие отвернулись от него»: друг Слепакова посетовал на чудовищную ошибку

Российский сценарист и продюсер Джавид Курбанов решил публично поддержать музыканта Семена Слепакова, которого резко осудили за то, что он «увидел зло» в протестных акциях в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Курбанов напомнил, что Слепаков долгие годы «громко возмущался беззаконием и коррупцией, нападал на сильных мира сего, не щадя ни чинов, ни имён». Но после стихотворения о протестах, ему «прилетело» именно от тех, за чьи права он заступался.

«Не знаю, правдиво ли были освещены в прессе события, ставшие поводом для стихотворения, где Семен осудил тех из митингующих, кто перешли черту и сами „стали злом“. Возможно, он не разобрался, и поспешил с реакцией. Затем начал отбиваться от волны негодования, и оказался в роли чуть ли не „врага народа“. Мгновенно были забыты его многолетние старания. Многие отвернулись от него», — пишет Курбанов в Instagram.

Друг музыканта также напоминает, что Слепаков всегда был правдорубом и весь его творческий путь был протестом против несправедливости в России, против нарушения прав и свобод.

«Ты сильный, не опускай рук, продолжай говорить, что думаешь. Это не всегда нравится людям, но твоя искренность и сделала тебя тем, кто ты есть. Я уверен, ты, твой юмор и твой вклад в культуру нужны нам. Даже если где-то ошибся, не сдавайся, ошибки — это нормально. Ты не компьютер, а человек. Именно этим ты и прекрасен», — так Курбанов закончил свой пост.



Ранее Слепакова поддержал юморист Максим Галкин.

Напомним, после скандального стихотворения о протестах на Слепакова нашли компромат. В сети сообщили, что продюсер получил заказ от власти на сумму 750 миллионов рублей.

Фото Instagram/dzhavidkurbanov

















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