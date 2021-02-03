«Ты так похудела»: 74-летняя мать Наташи Королевой в купальнике впечатлила дочь

Певица Наташа Королева, которая недавно похвасталась тем, как сильно похудела, выложила в сториз Instagram видео своей мамы Людмилы Порывай с пляжа.

Ролик демонстрирует, как мама Наташи Королевой в купальнике кормит чаек на пляже.

«Мама, ты так похудела. Ты готовишься к 75-летнему юбилею?» — спрашивает ее певица.

Напоминаем, заслуженная артистка Украины Людмила Порывай закончила Киевскую консерваторию и преподавала вокал в Институте культуры (сейчас — Киевский национальный университет культуры и искусств), работала на кафедре фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства. Иногда выступает на сцене вместе с дочерью.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева подарила своей маме фотосъемку у «самого модного фотографа Майями», при этом ее голову украсили короной.

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