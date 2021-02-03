27.93 / 28.12 33.51 / 33.88
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ты так похудела»: 74-летняя мать Наташи Королевой в купальнике впечатлила дочь

13:11 3 февраля 2021
Наташа Королева и Людмила Порывай

Певица Наташа Королева, которая недавно похвасталась тем, как сильно похудела, выложила в сториз Instagram видео своей мамы Людмилы Порывай с пляжа.

Ролик демонстрирует, как мама Наташи Королевой в купальнике кормит чаек на пляже.

«Мама, ты так похудела. Ты готовишься к 75-летнему юбилею?» — спрашивает ее певица.

Напоминаем, заслуженная артистка Украины Людмила Порывай закончила Киевскую консерваторию и преподавала вокал в Институте культуры (сейчас — Киевский национальный университет культуры и искусств), работала на кафедре фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства. Иногда выступает на сцене вместе с дочерью.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева подарила своей маме фотосъемку у «самого модного фотографа Майями», при этом ее голову украсили короной.

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Виктор Павлик

Алла Пугачева «пришла на помощь» стареющему Виктору Павлику

Оксана Марченко

«Глупцы!» Печальная Оксана Марченко бросилась «спасать» русский язык

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук показал новорожденного сына

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер