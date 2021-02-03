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Шоу-бизнес

Леся Никитюк с камерой залезла под платье Оли Поляковой

14:21 3 февраля 2021
Полякова и Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк засняла на видео зажигательные танцы певицы Оли Поляковой, которая на днях отметила свой день рождения.

Ролик Никитюк разместила в сториз на своей странице в Instagram.

На двух видео запечатлена вдохновенно танцующая Оля Полякова. При этом в процессе съемки Леся Никитюк с камерой залезает практически под платье певицы. Подружки явно в восторге друг от друга.

Напомним, недавно Оля Полякова настолько сильно изменилась внешне, что поклонники даже перепутали ее с певицей Надей Дорофеевой. Подписчики отмечают, что в жизни Полякова «совсем другой человек».

Ранее сообщалось, что Лесю Никитюк упорно «сватают» в новый сезон шоу «Холостячка», при этом ее саму не особо радуют перспективы принять участие в популярном шоу в качестве главной героини.

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