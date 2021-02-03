Дмитрий Шепелев подтвердил, что вскоре станет отцом во второй раз

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова ждут ребенка.

Об этом Шепелев, готовящийся стать отцом во второй раз, рассказал в интервью «PEOPLETALK». «В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее», — отметил он.

Уже имея опыт в воспитании детей, телеведущий теперь говорит, что «нет необходимости трястись над каждым вздохом и хрюком ребенка»: «Я так жил и не жалею об этом ни секунды, но понимаю, что может быть по-другому и совсем не хуже. Помните фразу „сначала наденьте маску на себя, затем на ребенка“? Так вот, быть спокойным и при этом любящим и включенным родителем, который не забывает о себе, — вот это, по-моему, высший пилотаж».

По его словам, его сын Платон и дочь Екатерины Лада сначала категорически заявляли, что им не нужны ни братик, ни сестричка, а сейчас «ждут появления младенца как новое приключение».

Напомним, что ЕкатеринаТулупова и Дмитрий Шепелев вместе около трех лет. Их познакомили дети — сын Дмитрия от покойной певицы Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины Лада ходили в один детский сад.

Фото со странички Дмитрия Шепелева в социальных сетях.

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