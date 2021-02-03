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Чуда не случилось: Джамала рассказала о результатах похудения

17:27 3 февраля 2021
Джамала

Джамала, объявившая войну лишнему весу, рассказала о результатах. Три недели она придерживалась новых правил питания, занималась физическими активностями, но не получила желаемого эффекта. Певица поделилась в Instagram, что цифры на весах ее не порадовали — за это время она сбросила всего 800 гр.

«Признаюсь, мне было очень грустно. У меня был день примерок перед фотосессией, конечно, я мечтала влезть во все модельное и желательно XXS. Но нет, чуда не случилось», — огорчилась Джамала.

Но по результатам анализов певица уменьшилась в объемах, уменьшилось и количество жировой массы. Останавливаться на достигнутом Джамала не собирается. Говорит, что и дальше будет идти к своей цели.

«Я не собираюсь ставить эксперименты над своим организмом, моя диета не называется „одно яблочко в день — и ты худенькая“. Это новые правила питания, по которым я согласилась жить, соответственно с предписаниями диетолога и на основании моих анализов, учитывая реалии мамы семимесячного ребенка — грудное вскармливание, наличие пролактина и недостаток сна», — поделилась певица.

Недавно Джамала вместе с младшим сыном отдыхала в Египте и показала фигуру в купальнике.

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