Страшная месть: Квиткова показала один день из жизни своего мужа

Избранница «Холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая ожидает ребенка, опубликовала в своем Instagram забавное видео, «посвященное» супругу.

«Один день из жизни моего мужа», — назвала ролик Квиткова.

При этом на видео запечатлена только она одна, а Никита Добрынин в кадре так и не появляется.

Ролик быстро собрал более двухсот тысяч просмотров. Многим подписчицам оказалась близка показанная ситуация, что они и отметили в комментариях: «По ходу, не только вашего мужа, у меня то же самое», «От некоторых моментов аж глаз дергается», «Все сразу узнали своих мужчин».

Ранее сообщалось, что Никита Добрынин записал на отдыхе ролик, в котором сыграл сразу и себя и Дашу Квиткову.

Фото из Instagram Даши Квитковой

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