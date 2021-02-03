Лариса Гузеева назвала свою «самую большую ошибку»

Ведущая российской программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева, которая недавно решила радикально похудеть, призналась в своем Instagram, какую крупную ошибку она допустила в жизни.

«Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых. Это стоп-кадр из домашнего видео, поэтому такое качество. Интересно, среди моих подписчиков есть многодетные?» — сделала пост Гузеева и опубликовала архивный кадр.

Этот призыв нашел отклик среди фолловеров. Оказалось, что на аккаунт артистки подписано немало многодетных матерей: «Да, у меня трое, и я точно такая же, обожаю своих детишек», «У нас 5 детей», «Моя мама родила нас семерых, и это очень мало сейчас».

У Ларисы Гузеевой двое детей: сын Георгий и дочь Ольга.

Ранее Гузеева поделилась секретами приготовлении своего «праздничного блюда».

Фото из Instagram Ларисы Гузеевой

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