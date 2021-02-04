27.82 / 28.02 33.25 / 33.67
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал смерти Шепелеву, готовящемуся стать отцом

16:14 4 февраля 2021
Дмитрий Шепелев

Отец умершей от онкологического заболевания Жанны Фриске, Владимир Борисович, пожелал «сдохнуть» телеведущему Дмитрию Шепелеву, который не дает ему видеться с внуком и готовится стать отцом во второй раз.

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет… Он никогда не будет мягче, такой человек», — заявил он «Звездачу».

Лишенный общения с внуком Платоном мужчина говорит, что его не интересует телеведущий, а важен лишь сын его умершей дочери: «Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!».

Ранее отец покойной Фриске обвинял телеведущего в корыстности и заявил, что его внук нужен Шеплелеву «только ради Жанниных денег».

Фото Дмитрия Шепелева из социальных сетей.

546

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
ани лорак

«Лорак любит меня»: певицу с предложением жениться атаковал «любимчик Сталина»

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

потап

«А вам — в мозг»: Потап нагрубил увидевшей «изъян» в его внешности подписчице

Алла Барановская

Змея испортила отдых жене Николая Тищенко

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер