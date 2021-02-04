Отец Фриске пожелал смерти Шепелеву, готовящемуся стать отцом

Отец умершей от онкологического заболевания Жанны Фриске, Владимир Борисович, пожелал «сдохнуть» телеведущему Дмитрию Шепелеву, который не дает ему видеться с внуком и готовится стать отцом во второй раз.

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет… Он никогда не будет мягче, такой человек», — заявил он «Звездачу».

Лишенный общения с внуком Платоном мужчина говорит, что его не интересует телеведущий, а важен лишь сын его умершей дочери: «Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!».

Ранее отец покойной Фриске обвинял телеведущего в корыстности и заявил, что его внук нужен Шеплелеву «только ради Жанниных денег».

Фото Дмитрия Шепелева из социальных сетей.

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