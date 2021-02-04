«Чувствую себя Винни-Пухом»: беременная Ратаковски полностью разделась на камеру

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, продолжающая фотосессии в ожидании ребенка, снялась обнаженной. Снимки она опубликовала в своем Instagram.

На кадрах Ратаковски позирует в ванной комнате. При этом она прикрывает руками грудь, а также скрывает некоторые части тела, поворачиваясь боком.

Судя по округлившемуся животу модели, она уже скоро должна родить.

«Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в обличье человека, иногда — богиней плодородия с сочным задом. Я сделала это в день, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что буду скоро скучать по этой шишке и этим ударам», — сделала пост Ратаковски.

Ранее сообщалось, что Ратаковски сфотографировалась в необычном купальнике и смутила многочисленных подписчиков.

Фото из Instagram Эмили Ратаковски

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