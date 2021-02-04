"Фото — агонь": Арсена Мирзояна заподозрили в байкерстве

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который недавно вернулся с курорта в Египте, сразил своих фолловеров в Instagram «байкерским» фото. Сам певец подогрел интригу, предложив им выбрать, что же ему ближе — музыка или мотоцикл.

Один из поклонников отказался гадать на «кофейной гуще» и задал вопрос ребром.

«Арсен Романович, Вы теперь байкер?», — пишет он.

Напомним, ранее зрители шоу «Маска» увидели Мирзояна в одном из персонажей этого костюмированного действа.

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