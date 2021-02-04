"Как же похожа": внучка Пугачевой впечатлила сходством с матерью

После того, как Кристина Орбакайте взорвала сеть селфи с 22-летним сыном Дени Байсаровым, она решила не останавливаться и запостила новое видео с дочерью — Клавдией Земцовой.

В кадре девочка гуляет по пляжу в американском Майями.

«Море волнуется раз», — говорит за спиной девочки звездная мама, после чего Клавдия продолжает детскую считалку, указывая на шепчущие волны.

«Как Клавочка похожа на Кристину в детстве», «Ксерокопия Кристины!!! Кристина в детстве», «Сразу видно ребёнок растёт в здоровом окружении, приятно смотреть», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее старший сын Орбакайте — Никита Пресняков получил от фолловеров намек на необходимость рождения наследника. Если их мечта осуществится, Кристина станет бабушкой.

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