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Шоу-бизнес

У запевшей внучки Ющенко исполнилась мечта

9:50 5 февраля 2021
Доменика Ющенко

19-летняя внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика стала участницей песенного шоу «Голос країни. Перезавантаження», реализовав наконец свою семилетнюю мечту.

Видео с девушкой появилось в анонсе третього эфира шоу в Instagram. Как выяснилось, она решила развернуть к себе кресла судей проекта известным хитом группы Kazka «Плакала».

«Семь лет моей мечтой был „Голос країни“. Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мною гордился», — прокомментировала девушка.

Напомним, ранее Доменика написала в своем Instagram о том, что нашла вдохновение в кинематографе и музыке.

Фото КП в Украине

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