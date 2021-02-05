У запевшей внучки Ющенко исполнилась мечта

19-летняя внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика стала участницей песенного шоу «Голос країни. Перезавантаження», реализовав наконец свою семилетнюю мечту.

Видео с девушкой появилось в анонсе третього эфира шоу в Instagram. Как выяснилось, она решила развернуть к себе кресла судей проекта известным хитом группы Kazka «Плакала».

«Семь лет моей мечтой был „Голос країни“. Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мною гордился», — прокомментировала девушка.

Напомним, ранее Доменика написала в своем Instagram о том, что нашла вдохновение в кинематографе и музыке.

Фото КП в Украине



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