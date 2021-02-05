Наташа Королева втянула мать в неприличную песню

Певица Наташа Королева, которая вместе со своей мамой Людмилой Порывай находится в Майами, показала, как они развлекаются на отдыхе.

Женщины медитируют, загорают, кормят чаек, но и не забывают о тренировках голоса, ведь они обе певицы. Как известно, мама Королевой закончила Киевскую консерваторию и в свое время преподавала вокал в Институте культуры. Иногда она выступает на сцене вместе с дочерью.

В этот раз дочь и мать очень эмоционально спели неприличную песню на английском языке. Такой хулиганский поступок обеим понравился. Женщины улыбались и весело хлопали в ладоши.

Напомним, на днях Наташа подарила своей маме сеанс фотосъемки у «самого модного фотографа Майями».

Фото instagram.com/koroleva__star/

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