"Верх изуверства и лицемерия": бывший муж Юлии Началовой впервые прокомментировал скандальные обвинения

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, музыкант Дмитрий Ланской ответил на оскорбления Ларисы Долиной, назвавшей его ничтожеством.

Ланской заявил, что в фильме о Юле ему была уготована роль источника всех бед Началовой. Но это события почти двадцатилетней давности, за которые он не намерен оправдываться.

По его словам, вместо того, чтобы сделать светлый музыкальный фильм, в котором рассказать, какой талантливой и яркой была Юлия Началова, сделали «желтый материал» и разместили в прайм-тайм.

«Перемешать лживые постановочные кадры с семейной хроникой, родителями, ребенком, тем самым обесценивая светлые воспоминания и настоящие эмоции — это верх изуверства и лицемерия», — заявил Ланской в своем видеообращении.

Началова и Ланской

Напомним, недавно в России вышел документальный фильм о жизни певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся в возрасте 38 лет от сепсиса. Премьера состоялась в проекте «Док-Ток». В «Подлинной истории Юлии Началовой» рассказали о личной жизни певицы, романах, творчестве и раскрыли истинные причины ее смерти.

Фото facebook.com/lanskoymusic/

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