"Яблоко от яблони": Настя Каменских показала красавицу-маму на домашних посиделках

Популярная украинская певица Настя Каменских устроила у себя дома вечеринку для своих, пригласив родственников и друзей. Певица накрыла роскошный стол, а помогла ей в этом мама.

На роликах видно, что мама Насти выглядит моложаво и очаровательно — смотря на нее, становится очевидным, что внешность Настя явно унаследовала от матери.

Пышные кудрявые волосы и миловидное лицо — практически точь-в-точь.

Лидии Петровне уже перевалило за 65, но она каким-то образом смогла сохранить блеск в глазах и отличный внешний вид.

Как известно, певица унаследовала от матери не только привлекательную внешность, но и талант — мама Насти была певицей национального академического хора Украины имени Веревки. Именно она привила дочери любовь к музыке и сцене.

Как писали «ФАКТЫ», Настя Каменских после смерти отца старается больше уделять времени матери. Также она на днях поделилась трогательными воспоминаниями об умершем отце.

190

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter