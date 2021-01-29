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Шоу-бизнес

Потерявшая отца Настя Каменских расплакалась в прямом эфире

16:17 29 января 2021
Настя Каменских

Потерявшая отца певица Настя Каменских не смогла сдержать эмоций в прямом эфире утреннего шоу «Ранок з Україно», представляя свою новую трогательную песню на украинском языке «Почуття». Ведущие пытались поддержать ее, отметив, как тяжело терять близких.

«Но ты молодец, ты держишься», — говорила Насте Лилия Ребрик. На что певица не смогла ответить из-за эмоций. Настя не смогла сдержать слез.

Ранее Каменских говорила, что песня «Почуття» является для нее особенной. В клипе снялась ее мама. Отец певицы, Алексей Иосифович, с нетерпением ждал выхода этой работы. Но его не стало 25 января.

Фото Instagram.com/kamenskux

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Потерявшая отца Настя Каменских расплакалась в прямом эфире

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